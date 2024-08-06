Mash: минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Курскую область

Украинские диверсанты попытались прорвать российскую границу в Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, военные РФ отразили атаку. Как пишет Mash, в составе ДРГ было около 100 бойцов, в том числе члены РДК, в боях они потеряли 20 человек, еще 50 получили ранения. Бой продолжается — диверсантов отбросили от границы и «добивают» с помощью авиации и артиллерии.