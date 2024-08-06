Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии

Ранее в Коктебеле огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар, который охватил Карадагский заповедник. Его площадь составила 40 гектаров. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.