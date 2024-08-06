Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе Двуякорной бухты округе Феодосия, поселок Орджоникидзе. Пожар ликвидирован на площади 2 га», — говорится в сообщении.
В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства. От РСЧС — 39 человек, в том числе 14 — от МЧС России.
Ранее в Коктебеле огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар, который охватил Карадагский заповедник. Его площадь составила 40 гектаров. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.