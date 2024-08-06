Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. В Феодосии на площади в два гектара загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе Двуякорной бухты округе Феодосия, поселок Орджоникидзе. Пожар ликвидирован на площади 2 га», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства. От РСЧС — 39 человек, в том числе 14 — от МЧС России.

Ранее в Коктебеле огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар, который охватил Карадагский заповедник. Его площадь составила 40 гектаров. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

пожары