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Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО “Текстильная торговая компания” (группа компаний “Чайковский текстиль”) Владимира Демчика», — сказала она.

Петренко пояснила, что полковника запаса подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для Вооруженных сил. Как установило следствие, в 2017—2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты — в общей сложности c ней заключили 26 договоров на 574 миллиона рублей.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила Петренко.

СК