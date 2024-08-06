Под Голованово электричка сбила 40-летнего жителя Перми

В Пермском крае вечером 4 августа произошел несчастный случай на железной дороге. Серьезные травмы получил 40-летний житель Перми. Мужчину сбила электричка сообщением «Пермь-2 — Кын».
В дежурную часть транспортной полиции Перми поступило сообщение, что на 23 км перегона «Голованово — Адищево» пригородный электропоезд травмировал мужчину.
Прибывший на место происшествия наряд полиции установил личность пострадавшего. В этот вечер мужчина шел вдоль железной дороги, он споткнулся и упал на рельсы перед близко идущим электропоездом.
Машинист электрички увидел человека вблизи ж/д путей и применил экстренное торможение для предотвращения наезда. Это не помогло избежать травм упавшему перед электропоездом мужчине.
В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте сообщили, бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего жителя Перми в одну из больниц города. Мужчина остался жив, он получил травмы различной степени тяжести.
Полиция проводит проверку, выясняет и устанавливает обстоятельства травмирования электропоездом жителя Перми.