В метро Новосибирска умер человек

6 августа на перроне станции «Площадь Ленина» в новосибирской подземке умер пассажир. Приехавшие на вызов врачи не смогли его реанимировать. Фото с места происшествия опубликовал городской паблик «АСТ-54», в полиции подтвердили факт произошедшего.
— В отдел полиции на метрополитене поступала информация о том, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. На место прибыли сотрудники полиции. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать гражданина, но он скончался, — сообщили «Прецеденту» в областном главке полиции.