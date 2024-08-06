В метро Новосибирска умер человек

— В отдел полиции на метрополитене поступала информация о том, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. На место прибыли сотрудники полиции. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать гражданина, но он скончался, — сообщили «Прецеденту» в областном главке полиции.