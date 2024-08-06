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В метро Новосибирска умер человек

В Новосибирском метро 6 августа произошёл несчастный случай. Одному из пассажиров внезапно стало плохо, он скончался до приезда медиков.

Источник: АСТ-54

6 августа на перроне станции «Площадь Ленина» в новосибирской подземке умер пассажир. Приехавшие на вызов врачи не смогли его реанимировать. Фото с места происшествия опубликовал городской паблик «АСТ-54», в полиции подтвердили факт произошедшего.

— В отдел полиции на метрополитене поступала информация о том, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. На место прибыли сотрудники полиции. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать гражданина, но он скончался, — сообщили «Прецеденту» в областном главке полиции.

несчастный случай