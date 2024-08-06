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В Перми 19 человек эвакуировались во время пожара в частной клинике

Возгорание случилось во время приёма пациентов.

Эвакуация 19-ти человек прошла во время пожара в частной клинике в Перми, сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл в краевой столице на улице Пушкина. Во время приёма в частной клинике врач медучреждения заметила искры и оплавившийся электросветильник. После этого доктор эвакуировала пациентов. Всего из учреждения эвакуировались 19 человек.

«Управляющая не растерялась и ликвидировала возгорание порошковым огнетушителем на площади 0,1 квадратного метра. Прибывшие огнеборцы МЧС России проверили помещение на наличие скрытых очагов горения», — сообщает ведомство.

По данным краевого МЧС, во время возгорания в клинике никто не пострадал.

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