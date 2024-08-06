В Перми 19 человек эвакуировались во время пожара в частной клинике

По данным ведомства, инцидент произошёл в краевой столице на улице Пушкина. Во время приёма в частной клинике врач медучреждения заметила искры и оплавившийся электросветильник. После этого доктор эвакуировала пациентов. Всего из учреждения эвакуировались 19 человек.