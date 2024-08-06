Жену блогера Портнягина обвинили в посредничестве при передаче взятки

По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.