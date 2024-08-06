В Самаре вынесли приговор по «делу Госстройнадзора»

Напомним, в уголовном деле речь шла о строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта «Демография» для учебно-спортивного центра «Чайка» в Волжском районе Самарской области. Сообщалось, что «спортивный комплекс предназначен для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний любителей на лыжах в зимний период». По предварительным данным, при строительстве могло быть допущено несоответствие требованиям проектной документации. В частности, вопросы снова возникли к системе пожарной безопасности.
Ранее силовики задержали экс-главу ГИСН Владимира Захарина и нескольких его подчиненных. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Речь в уголовном деле Захарина идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта «Культура». Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО «Тет А Тет М» Людмилы Фельдблит. Сам Захарин с обвинениями не согласен. Впоследствии в связи с этим уголовным делом был задержан и министр строительства Самарской области Николай Плаксин. Эти дела еще расследуются.
Как сообщили журналисту Волга Ньюс в суде Ленинского района, Калмыкову вынесли приговор 6 августа. Его признали виновным по части 2 статьи 292 (служебный подлог) и назначили два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, Калмыкову запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе еще на два года.