В Самаре вынесли приговор по «делу Госстройнадзора»

Ранее силовики задержали экс-главу ГИСН Владимира Захарина и нескольких его подчиненных. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Речь в уголовном деле Захарина идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта «Культура». Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО «Тет А Тет М» Людмилы Фельдблит. Сам Захарин с обвинениями не согласен. Впоследствии в связи с этим уголовным делом был задержан и министр строительства Самарской области Николай Плаксин. Эти дела еще расследуются.