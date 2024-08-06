Уфимец получил 11 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-инвалида

В мае 2023 года пьяный подсудимый из-за личных неприязненных отношений ударил ножом в грудь бывшую супругу, которая проживала вместе с ним. При этом женщина находилась в беспомощном состоянии в силу болезни, являлась инвалидом первой группы и передвигалась в кресле-коляске.