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Уфимец получил 11 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-инвалида

В Уфе вынесен приговор 48-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей супруги, находящейся в беспомощном состоянии. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В мае 2023 года пьяный подсудимый из-за личных неприязненных отношений ударил ножом в грудь бывшую супругу, которая проживала вместе с ним. При этом женщина находилась в беспомощном состоянии в силу болезни, являлась инвалидом первой группы и передвигалась в кресле-коляске.

От полученного ранения женщина скончалась на месте. Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.