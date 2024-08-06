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Ольхон по цене Мальдивских островов: почему отдых на Байкале, кому-то обходится в полмиллиона рублей и это не предел

Отель на берегу Байкала предлагает размещение на 3 дня и 2 ночи за 2,3 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

«Байкал нам не по карману, мы тогда лучше на Мальдивы. Дешевле как-то получается», — поделилась в соцсетях блогер из Иркутска. Женщина посчитала, что недельное проживание на острове Ольхон обойдется ее семье из четырех человек больше чем в полмиллиона (!) рублей. Эти слова тут же вызвали активные обсуждения. Одни пользователи сети возмутились, мол, столь заоблачные цены не соответствуют ни уровню сервиса, ни инфраструктуры. Другие же поддержали гостиничный бизнес и подметили, что таким образом отдых на Ольхоне делают менее доступным, что подразумевает меньший ущерб для охраняемой природной территории.

КП-Иркутск решила узнать, почему жить на берегу Жемчужины Сибири так дорого и, как можно сэкономить.

На берегу океана дешевле?

Итак. За основу расчетов, как рассказала сама блогер, она взяла стоимость размещения в отеле на первой береговой линии. За 1 ночь ей, супругу и двоим детям пришлось бы отдать 71 704 рубля. За неделю — почти 502 тысячи. Согласно описанию на сайте, в трехкомнатных апартаментах площадью 53 квадратных метра расположены две спальни, гостевая, небольшая кухня и ванная. Доступны цифровое телевидение и вай-фай. Приятный бонус — балкон с видом на озеро. При этом расположиться в номере могут до шести человек — на двух двухспальных и двух односпальных кроватях. В качестве альтернативы можно рассмотреть двухэтажный модульный дом с панорамными окнами и террасой за 40 тысяч рублей в сутки. Стоит ли говорить, что даже имея три звезды, этот гостиничный комплекс считается одним из самых дорогостоящих на Ольхоне?

Путь от Иркутска до Байкала почти 300 км. Анастасия КУРЕНОВА

Также блогер рассмотрела другой вариант — четырехзвездочный отель с бассейном и сауной. До Байкала — рукой подать. Сутки для двух взрослых гостей и двух малышей в стандартном номере обойдутся в 20 тысяч рублей, семь дней и шесть ночей — в 120 тысяч. Больше всего заплатят постояльцы двухкомнатного домика — по 25 тысяч рублей в сутки или 150 тысяч в неделю.

Бесспорно, суммы внушительные. Для сравнения сибирячка узнала ценник на тот же период и количество проживающих в курортный отель с 4 звездами на Мальдивских островах, а именно на первой линии города Атолл Северный Мале. Если верить сервису бронирования, расходы семьи составили бы от 364,4 тысяч рублей. Конечно, в цену не входят билеты на самолет.

Жители Иркутской области сетуют на уровень инфраструктуры на Ольхоне. Но несмотря на это, ежегодно сюда стремятся тысячи отдыхающих. Анастасия КУРЕНОВА Пробки, разбитые дороги и высокие цены

И все же несмотря на большое количество критики, Ольхон остается местом, где мечтают побывать тысячи россиян. Этим летом пробки перед переправой на остров растягивались на километры, а время ожидания в них достигало 6−8 часов. Поток не выдерживала даже техника. С начала сезона на ремонт отправляли паромы «Ольхонские ворота» и «Дорожник». По данным Восточно-Сибирского речного пароходства на 5 августа, все они уже в строю.

— В связи с этим мы отказываемся от прямого трансфера из Иркутска в Хужир, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск туроператор Татьяна Согрин. За плечами у организатора авторских туров более 20 лет опыта. — Мы доставляем группу на автобусе до МРС, где люди садятся на паром, а на берегу их встречает уже другой транспорт. Это очень экономит время, так как не нужно стоять в очередях. Еще одна проблема — качество дорог на острове. Водители жалуются, что в этом году они разбиты, как никогда. Скорее всего, из-за большого количества тяжелой техники, которая занимается укладкой асфальта в поселке.

Паром перевозит автомобили и туристов бесплатно. Фото: Алина Городниченко, Анастасия Куренова.

По словам Татьяны, благодаря жаркой погоде туристы массово ринулись на Байкал с начала июня. Чаще люди стали приезжать на личном транспорте и вне организованных групп. При этом, популярностью одинаково пользуются как отели со звездной системой, так и бюджетное жилье, которое в аренду сдают местные жители.

Ольхон полон природных памятников. Фото: Фото: Алина Городниченко.

— Средняя стоимость комфортного двухместного номера с удобствами и завтраком стартует от 7,5 тысяч рублей, — добавляет сибирячка. — За 3−5 тысяч можно снять номер с туалетом и душем на этаже. Сэкономить можно, поселившись у островитян. Как правило, они строят домики на собственных участках, предоставляя минимальные удобства, оттого цены ниже — от 2,5 тысяч рублей.

«Не сравнивайте Ольхон с курортами»

Тем временем недельный тур в среднем обойдется от 80 до 110 тысяч рублей с одного без учета транспорта до столицы Приангарья. В программу «под ключ» входят ежедневные пешие, водные и автомобильные экскурсии с гидом в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне, проживание в четырехзвездочном отеле, трехразовое питание, в том числе блюдами национальной бурятской кухни и круглосуточное сопровождение. То есть дополнительные траты у отдыхающих могут уйти только на сувениры.

Отдыхающие рвутся на песчаный пляж Байкала. Однако вода все лето очень холодная, а на берегу дует ветер. Фото: Алина Городниченко.

Есть и варианты попроще — за 40−50 тысяч рублей. Однако такие туры подразумевают отдых на турбазах с более низким уровнем удобств и в других популярных местах Байкала. К примеру, на берегу Малого моря. Размещение в 2−3 раза дешевле, чем на Ольхоне (1000−1600 рублей с человека в номере с удобствами на улице), да и наценка на продукты ниже — отсюда экономия.

Что касается стихийного или самостоятельного туризма, неделя отпуска на двоих обойдется примерно в 84,5 тысячи рублей. При условии, что за основу взяты: 45 тысяч рублей за 6 ночей (7,5 тысяч за сутки), 31,5 тысяча за питание (4,5 тысячи за три приема пищи в сутки в кафе), 32400 за экскурсии (по одной на протяжении 6 дней по цене 5400 за двоих), а также 8000 за проезд на маршрутке в обе стороны.

— В целом за год все на Ольхоне подорожало от тысячи и выше, — добавляет Татьяна. — Это связано с общим повышением цен на продукты, топливо, а также электроэнергию. К тому же каждый частник должен вывозить мусор, обслуживать септик и стирать постельное белье, что очень затратно. В целом сравнивать отдых на Байкале с курортами того же Краснодарского края нельзя. Возьмем в качестве примера химчистки. Их на Ольхоне попросту нет, из-за чего многим гостиницам приходится отвозить белье на стирку и глажку в город, почти за 300 километров, а затем доставлять обратно. Все это дополнительные расходы. Также частники на Байкале — каждый сам за себя. Они самостоятельно проводят водоснабжение, электроэнергию, устанавливают канализацию. Если говорить о сервисе, то за последние годы у нас произошел большой скачок в лучшую сторону. Это касается уровня гостиниц и отелей, разнообразия развлечений и общепита. Да и туристы становятся все более требовательными. Конечно, не обходится без человеческого фактора. Случаются недопонимания с персоналом, но это существует повсеместно.

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Регион ожидает до 2 млн отдыхающих».

— Летом 2024 года наш регион планирует принять около 720 тысяч туристов, в целом за год — до 2 млн. В прошлом году Приангарье посетили 1,7 млн человек. Самыми популярными местами для отдыха остаются: остров Ольхон, Малое Море, поселок Листвянка, Слюдянский район, и поселок Бугульдейка. Что касается портрета среднестатистического туриста в Иркутской области — это житель России в возрасте старше 25 лет, который путешествует с семьей, приехал на Байкал в первый раз и за отпуск планирует побывать в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне. Чаще всего мы фиксируем поток из таких городов как: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург.

ВАЖНО

Лайфхаки для экономии времени и денег.

1. Дешевле всего будет ехать из Иркутска на Ольхон на маршрутке. Так вы застрахуете себя от пробки на переправе и возможных эксцессов с автомобилем. Цена билета — 2000 рублей в одну сторону. В стоимость входит место для багажа (23 кг) и ручной клади.

2. Цены на продукты на Ольхоне отчасти завышены. Часть напитков и еды при возможности лучше взять с собой. Во время прогулок по центральным улицам Хужира, не ленитесь заходить в магазины и сравнивать цены. Как правило, менее привлекательное с виду — менее дорогое.

3. Если едете на личном авто, пользуйтесь сервисом наблюдения за переправой в режиме реального времени и отследите очередь на паром. Камеры две: в сторону МРС и в сторону переправы.

4. Расположиться «дикарями» можно как на территории национального парка «Прибайкальский», так и во дворе гостиницы. Во втором случае отдадите не больше 600 рублей за палатку.

5. Трансфер и жилье всегда дешевле для компаний. Обычно сдаются номера с 5−6 односпальными кроватями. За проживание одного человека выйдет по 1,5−2 тысячи рублей в сутки.

КОШЕЛЕК

Самолет Москва-Иркутск — от 10 000 рублей (в августе).

Самолет Москва-Улан-Удэ — от 15 000 рублей.

Теплоход Отель «Иркутск» — Ольхон (Хужир) — 5850 рублей.

Маршрутка — 2000 рублей для взрослого, 1500 для ребенка до 7 лет.

Проживание — от 1000 до 1600 рублей с человека в сутки (номер без удобств), от 3000 рублей — с удобствами.

Экскурсии — от 2600 рублей за человека.

Питание — от 15 тысяч рублей с человека (если обедать трижды в день в кафе).

Питание — от 5 тысяч рублей с человека (если обедать трижды в день и готовить самому).

А В ЭТО ВРЕМЯ

3 дня и 2 ночи на Байкале за 2,3 млн рублей!

Именно такую «акцию» предлагают гостям пятизвездочного отеля на северном побережье самого глубокого озера мира. Отдыхающих готовы доставить до Нижнеангарска в Бурятии на самолете, вертолете, поездом и по воде, а оттуда — до порога резиденции на автомобиле премиум-класса. Но есть одно условие — соседей в этом отеле никогда не бывает. Арендовать здание можно только полностью.