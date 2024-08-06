Ольхон по цене Мальдивских островов: почему отдых на Байкале, кому-то обходится в полмиллиона рублей и это не предел

— В целом за год все на Ольхоне подорожало от тысячи и выше, — добавляет Татьяна. — Это связано с общим повышением цен на продукты, топливо, а также электроэнергию. К тому же каждый частник должен вывозить мусор, обслуживать септик и стирать постельное белье, что очень затратно. В целом сравнивать отдых на Байкале с курортами того же Краснодарского края нельзя. Возьмем в качестве примера химчистки. Их на Ольхоне попросту нет, из-за чего многим гостиницам приходится отвозить белье на стирку и глажку в город, почти за 300 километров, а затем доставлять обратно. Все это дополнительные расходы. Также частники на Байкале — каждый сам за себя. Они самостоятельно проводят водоснабжение, электроэнергию, устанавливают канализацию. Если говорить о сервисе, то за последние годы у нас произошел большой скачок в лучшую сторону. Это касается уровня гостиниц и отелей, разнообразия развлечений и общепита. Да и туристы становятся все более требовательными. Конечно, не обходится без человеческого фактора. Случаются недопонимания с персоналом, но это существует повсеместно.