Ольхон по цене Мальдивских островов: почему отдых на Байкале, кому-то обходится в полмиллиона рублей и это не предел

«Байкал нам не по карману, мы тогда лучше на Мальдивы. Дешевле как-то получается», — поделилась в соцсетях блогер из Иркутска. Женщина посчитала, что недельное проживание на острове Ольхон обойдется ее семье из четырех человек больше чем в полмиллиона (!) рублей. Эти слова тут же вызвали активные обсуждения. Одни пользователи сети возмутились, мол, столь заоблачные цены не соответствуют ни уровню сервиса, ни инфраструктуры. Другие же поддержали гостиничный бизнес и подметили, что таким образом отдых на Ольхоне делают менее доступным, что подразумевает меньший ущерб для охраняемой природной территории.
КП-Иркутск решила узнать, почему жить на берегу Жемчужины Сибири так дорого и, как можно сэкономить.
Итак. За основу расчетов, как рассказала сама блогер, она взяла стоимость размещения в отеле на первой береговой линии. За 1 ночь ей, супругу и двоим детям пришлось бы отдать 71 704 рубля. За неделю — почти 502 тысячи. Согласно описанию на сайте, в трехкомнатных апартаментах площадью 53 квадратных метра расположены две спальни, гостевая, небольшая кухня и ванная. Доступны цифровое телевидение и вай-фай. Приятный бонус — балкон с видом на озеро. При этом расположиться в номере могут до шести человек — на двух двухспальных и двух односпальных кроватях. В качестве альтернативы можно рассмотреть двухэтажный модульный дом с панорамными окнами и террасой за 40 тысяч рублей в сутки. Стоит ли говорить, что даже имея три звезды, этот гостиничный комплекс считается одним из самых дорогостоящих на Ольхоне?
Также блогер рассмотрела другой вариант — четырехзвездочный отель с бассейном и сауной. До Байкала — рукой подать. Сутки для двух взрослых гостей и двух малышей в стандартном номере обойдутся в 20 тысяч рублей, семь дней и шесть ночей — в 120 тысяч. Больше всего заплатят постояльцы двухкомнатного домика — по 25 тысяч рублей в сутки или 150 тысяч в неделю.
Бесспорно, суммы внушительные. Для сравнения сибирячка узнала ценник на тот же период и количество проживающих в курортный отель с 4 звездами на Мальдивских островах, а именно на первой линии города Атолл Северный Мале. Если верить сервису бронирования, расходы семьи составили бы от 364,4 тысяч рублей. Конечно, в цену не входят билеты на самолет.
И все же несмотря на большое количество критики, Ольхон остается местом, где мечтают побывать тысячи россиян. Этим летом пробки перед переправой на остров растягивались на километры, а время ожидания в них достигало 6−8 часов. Поток не выдерживала даже техника. С начала сезона на ремонт отправляли паромы «Ольхонские ворота» и «Дорожник». По данным Восточно-Сибирского речного пароходства на 5 августа, все они уже в строю.
— В связи с этим мы отказываемся от прямого трансфера из Иркутска в Хужир, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск туроператор Татьяна Согрин. За плечами у организатора авторских туров более 20 лет опыта. — Мы доставляем группу на автобусе до МРС, где люди садятся на паром, а на берегу их встречает уже другой транспорт. Это очень экономит время, так как не нужно стоять в очередях. Еще одна проблема — качество дорог на острове. Водители жалуются, что в этом году они разбиты, как никогда. Скорее всего, из-за большого количества тяжелой техники, которая занимается укладкой асфальта в поселке.
По словам Татьяны, благодаря жаркой погоде туристы массово ринулись на Байкал с начала июня. Чаще люди стали приезжать на личном транспорте и вне организованных групп. При этом, популярностью одинаково пользуются как отели со звездной системой, так и бюджетное жилье, которое в аренду сдают местные жители.
— Средняя стоимость комфортного двухместного номера с удобствами и завтраком стартует от 7,5 тысяч рублей, — добавляет сибирячка. — За 3−5 тысяч можно снять номер с туалетом и душем на этаже. Сэкономить можно, поселившись у островитян. Как правило, они строят домики на собственных участках, предоставляя минимальные удобства, оттого цены ниже — от 2,5 тысяч рублей.
Тем временем недельный тур в среднем обойдется от 80 до 110 тысяч рублей с одного без учета транспорта до столицы Приангарья. В программу «под ключ» входят ежедневные пешие, водные и автомобильные экскурсии с гидом в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне, проживание в четырехзвездочном отеле, трехразовое питание, в том числе блюдами национальной бурятской кухни и круглосуточное сопровождение. То есть дополнительные траты у отдыхающих могут уйти только на сувениры.
Есть и варианты попроще — за 40−50 тысяч рублей. Однако такие туры подразумевают отдых на турбазах с более низким уровнем удобств и в других популярных местах Байкала. К примеру, на берегу Малого моря. Размещение в 2−3 раза дешевле, чем на Ольхоне (1000−1600 рублей с человека в номере с удобствами на улице), да и наценка на продукты ниже — отсюда экономия.
Что касается стихийного или самостоятельного туризма, неделя отпуска на двоих обойдется примерно в 84,5 тысячи рублей. При условии, что за основу взяты: 45 тысяч рублей за 6 ночей (7,5 тысяч за сутки), 31,5 тысяча за питание (4,5 тысячи за три приема пищи в сутки в кафе), 32400 за экскурсии (по одной на протяжении 6 дней по цене 5400 за двоих), а также 8000 за проезд на маршрутке в обе стороны.
— В целом за год все на Ольхоне подорожало от тысячи и выше, — добавляет Татьяна. — Это связано с общим повышением цен на продукты, топливо, а также электроэнергию. К тому же каждый частник должен вывозить мусор, обслуживать септик и стирать постельное белье, что очень затратно. В целом сравнивать отдых на Байкале с курортами того же Краснодарского края нельзя. Возьмем в качестве примера химчистки. Их на Ольхоне попросту нет, из-за чего многим гостиницам приходится отвозить белье на стирку и глажку в город, почти за 300 километров, а затем доставлять обратно. Все это дополнительные расходы. Также частники на Байкале — каждый сам за себя. Они самостоятельно проводят водоснабжение, электроэнергию, устанавливают канализацию. Если говорить о сервисе, то за последние годы у нас произошел большой скачок в лучшую сторону. Это касается уровня гостиниц и отелей, разнообразия развлечений и общепита. Да и туристы становятся все более требовательными. Конечно, не обходится без человеческого фактора. Случаются недопонимания с персоналом, но это существует повсеместно.
«Регион ожидает до 2 млн отдыхающих».
— Летом 2024 года наш регион планирует принять около 720 тысяч туристов, в целом за год — до 2 млн. В прошлом году Приангарье посетили 1,7 млн человек. Самыми популярными местами для отдыха остаются: остров Ольхон, Малое Море, поселок Листвянка, Слюдянский район, и поселок Бугульдейка. Что касается портрета среднестатистического туриста в Иркутской области — это житель России в возрасте старше 25 лет, который путешествует с семьей, приехал на Байкал в первый раз и за отпуск планирует побывать в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне. Чаще всего мы фиксируем поток из таких городов как: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург.
Лайфхаки для экономии времени и денег.
1. Дешевле всего будет ехать из Иркутска на Ольхон на маршрутке. Так вы застрахуете себя от пробки на переправе и возможных эксцессов с автомобилем. Цена билета — 2000 рублей в одну сторону. В стоимость входит место для багажа (23 кг) и ручной клади.
2. Цены на продукты на Ольхоне отчасти завышены. Часть напитков и еды при возможности лучше взять с собой. Во время прогулок по центральным улицам Хужира, не ленитесь заходить в магазины и сравнивать цены. Как правило, менее привлекательное с виду — менее дорогое.
3. Если едете на личном авто, пользуйтесь сервисом наблюдения за переправой в режиме реального времени и отследите очередь на паром. Камеры две: в сторону МРС и в сторону переправы.
4. Расположиться «дикарями» можно как на территории национального парка «Прибайкальский», так и во дворе гостиницы. Во втором случае отдадите не больше 600 рублей за палатку.
5. Трансфер и жилье всегда дешевле для компаний. Обычно сдаются номера с 5−6 односпальными кроватями. За проживание одного человека выйдет по 1,5−2 тысячи рублей в сутки.
Самолет Москва-Иркутск — от 10 000 рублей (в августе).
Самолет Москва-Улан-Удэ — от 15 000 рублей.
Теплоход Отель «Иркутск» — Ольхон (Хужир) — 5850 рублей.
Маршрутка — 2000 рублей для взрослого, 1500 для ребенка до 7 лет.
Проживание — от 1000 до 1600 рублей с человека в сутки (номер без удобств), от 3000 рублей — с удобствами.
Экскурсии — от 2600 рублей за человека.
Питание — от 15 тысяч рублей с человека (если обедать трижды в день в кафе).
Питание — от 5 тысяч рублей с человека (если обедать трижды в день и готовить самому).
3 дня и 2 ночи на Байкале за 2,3 млн рублей!
Именно такую «акцию» предлагают гостям пятизвездочного отеля на северном побережье самого глубокого озера мира. Отдыхающих готовы доставить до Нижнеангарска в Бурятии на самолете, вертолете, поездом и по воде, а оттуда — до порога резиденции на автомобиле премиум-класса. Но есть одно условие — соседей в этом отеле никогда не бывает. Арендовать здание можно только полностью.