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Лобовое ДТП произошло под Минском — погибла 19-летняя девушка

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 19-летняя девушка, произошло на трассе М-4 «Минск — Могилев», сообщили в УГАИ Минской области.

Источник: Газета "Прысталiчча"

Авария случилась примерно в половине восьмого утра 6 августа. Водитель легкового автомобиля, 25-летний житель Червенского района не справился с управлением авто.

«В ДТП 19-летняя пассажирка Mazda скончалась на месте происшествия, 25-летний водитель с травмами доставлен в больницу», — сообщили в ГАИ.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что водитель Mazda, когда двигался по трассе в сторону Минска, при выборе скорости не оценил состояние транспортного средства.

Перестраиваясь с левой полосы в правую, он не справился с управлением и наехал на машину «ДАФ», за рулем которой находился 57-летний водитель.

В ГАИ призвали участников дорожного движения выбирать безопасную скорость. Чтобы избежать трагедии на трассе, водителям нужно быть предельно внимательными, особенно при совершении маневров, связанные с перестроением из одной полосы движения в другую, и на поворотах.

«Прежде чем начинать перестроение, необходимо заранее убедиться в безопасности своих действий», — подчеркнули в ГАИ.

Там также напомнили, что следует учитывать погодные условия при управлении автомобилем.