Лобовое ДТП произошло под Минском — погибла 19-летняя девушка

В ГАИ призвали участников дорожного движения выбирать безопасную скорость. Чтобы избежать трагедии на трассе, водителям нужно быть предельно внимательными, особенно при совершении маневров, связанные с перестроением из одной полосы движения в другую, и на поворотах.