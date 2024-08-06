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Руководитель аэродрома «Пушистый» рассказал о пропавших омских туристах

Оказалось, что Сергей и Алёна направлялись в Омск.

Корреспондент omsk.aif.ru обратился к руководителю аэродрома «Пушистый» Дмитрий Третьяков рассказал об омских путешественниках, которые вылетели из Сахалина и пропали в Приморье.

По словам Третьякова, Сергей и Алёна прилетели на Сахалин 31 июля. Сегодня, 6 июля, они направлялись на аэродром «Новороссия» в Приморском крае. Конечной точкой путешествия был Омск.

«Моё видео украли и распространили. Сергей и Алёна не муж и жена, Фёдоров — не генерал, он вообще не военный. Это просто два пилота», — поделился с omsk.aif.ru Дмитрий Третьяков.

Ранее мы сообщали, что пилотов и самолёт ищут спасатели. В Росавиации отметили, что в район события выдвинулась наземная поисково-спасательная команда.