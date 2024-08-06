В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «Европа Сити Молл»

По сообщениям очевидцев, пожарная тревога сработала из-за задымления в одной из туалетных комнат. туалете. В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области от этой версии открестились, пояснив, что подобные вызовы в ведомство не поступали.