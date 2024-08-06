Омичка подозревается в убийстве мужа на даче

СК России по Омской области сообщает во вторник, 6 августа 2024 года, о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как заявляется, в больницу был доставлен 58-летний мужчина с ножевым ранением, который скончался.