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Омичка подозревается в убийстве мужа на даче

СК России по Омской области сообщает во вторник, 6 августа 2024 года, о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как заявляется, в больницу был доставлен 58-летний мужчина с ножевым ранением, который скончался.

Следователи выяснили, что к преступлению причастна ранее судимая 55-летняя супруга потерпевшего.

«По версии следствия, 4 августа 2024 года на дачном участке, расположенном в СНТ “Виктория” в городе Омске, подозреваемая в ходе ссоры во время совместного распития спиртного нанесла супругу удар ножом. После этого женщина попыталась оказать первую помощь потерпевшему и с помощью соседей вызвала скорую медицинскую помощь», — передает ведомство.

В настоящее время ведется следствие. Позиция подозреваемой не приводится.