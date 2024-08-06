Омичка подозревается в убийстве мужа на даче

Следователи выяснили, что к преступлению причастна ранее судимая 55-летняя супруга потерпевшего.
«По версии следствия, 4 августа 2024 года на дачном участке, расположенном в СНТ “Виктория” в городе Омске, подозреваемая в ходе ссоры во время совместного распития спиртного нанесла супругу удар ножом. После этого женщина попыталась оказать первую помощь потерпевшему и с помощью соседей вызвала скорую медицинскую помощь», — передает ведомство.
В настоящее время ведется следствие. Позиция подозреваемой не приводится.