Водитель автобуса сбил пенсионерку на остановке в Омске

Утром 6 августа на остановке «По требованию» на улице 3-й Разъезд произошла авария — водитель автобуса сбил пожилую женщину. Как сообщают «Вести. Омск» пенсионерка не успела выйти из транспортного средства на остановке, а водитель автобуса начал движение. От удара женщина потеряла сознание, домой омичку отвёл муж, когда та пришла в себя. Как сообщает издание, у пенсионерки перелом руки.
Порталу Om1.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Омска рассказали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 10:50. По предварительным данным ведомства, 40-летний водитель автобуса отъезжал от остановки и допустил наезд на 70-летнюю женщину. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее портал Om1.ru сообщал, что молодые люди на «Жигулях» врезались в прицеп, в котором ехали пони.