Водитель автобуса сбил пенсионерку на остановке в Омске

Утром 6 августа на остановке «По требованию» на улице 3-й Разъезд произошла авария — водитель автобуса сбил пожилую женщину. Как сообщают «Вести. Омск» пенсионерка не успела выйти из транспортного средства на остановке, а водитель автобуса начал движение. От удара женщина потеряла сознание, домой омичку отвёл муж, когда та пришла в себя. Как сообщает издание, у пенсионерки перелом руки.