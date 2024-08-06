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Российские войска начали зажимать Торецк в клещи, сообщили в ДНР

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сказал он.

По словам Кимаковского, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева, то есть зажимают его в клещи.

Украинские войска сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная», добавил советник главы ДНР.

Он отметил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении, иногда по несколько километров в день.

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета», — заключил он.

Как следует из сводки Минобороны, за минувшие сутки группировка «Центр» освободила село Тимофеевка в ДНР и заняла более выгодные рубежи в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» примерно 355 солдат, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».