Хвастался дорогими машинами и путешествиями: знакомство с мужчиной в мессенджере обернулось для сибирячки потерей более 2,8 млн рублей

43-летня жительница Иркутска обратилась в отделение полиции, где рассказала о том, что стала жертвой мошенников. В апреле 2024 года она познакомилась в мессенджере с мужчиной. Во время общения ей показалось, что мужчина очень надежный, а значит, не стоит ждать от него какого-то подвоха. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.