Хвастался дорогими машинами и путешествиями: знакомство с мужчиной в мессенджере обернулось для сибирячки потерей более 2,8 млн рублей

43-летня жительница Иркутска обратилась в отделение полиции, где рассказала о том, что стала жертвой мошенников. В апреле 2024 года она познакомилась в мессенджере с мужчиной. Во время общения ей показалось, что мужчина очень надежный, а значит, не стоит ждать от него какого-то подвоха. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Спустя какое-то время мужчина поделился своими размышлениями о преимуществе инвестиционного рынка. Чтобы у женщины не возникло никаких сомнений, собеседник начал делиться фотографиями своих дорогих машин и мест, в которых он уже успел отдохнуть. Подготовив почву, аферист предложил доверчивой женщине попробовать начать торговать на «фондовом рынке».
— Далее с заявительницей связался «брокер», который объяснил алгоритм действий для заключения и проведения сделок, а также помог установить приложение и внести первый депозит. Для убедительности аферист прислал скриншоты инвестиционного дохода женщины и посоветовал оформить кредит для увеличения прибыли, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Жительница Иркутска выполнила все условия «инвестора». Но после того, как обманщик заявил, что на личном счете женщины нет средств, а дальнейшая работа требует постоянных денежных «вливаний», пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников. Но было слишком поздно. Она уже успела обогатить преступников на сумму более 2,8 миллионов рублей. Сейчас следственные органы проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренных статьей 159.4 УК РФ (мошенничество).