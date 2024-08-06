Всех пострадавших при взрыве газа в Апшеронске выписали из больницы

Ранее мы сообщали, что во время взрыва в Апшеронске в ТЦ прохожий частично лишился зрения. Молодой человек шел на работу во время того, как прогремел взрыв. После громкого хлопка он почувствовал, что один глаз уже не видит. Парень схватился за лицо и увидел кровь. В панике он стал останавливать мимо проезжающие машины.