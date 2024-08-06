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Всех пострадавших при взрыве газа в Апшеронске выписали из больницы

Взрыв газа произошел в ТЦ на улице Ворошилова.

Источник: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Всех пострадавших при взрыве газа в Апшеронске выписали из больницы, сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в ТЦ на улице Ворошилова. На площади 100 квадратных метров рухнули конструкции. Пожар начался в 7.55 на площади 30 квадратных метров. В результате взрыва пострадали 14 человек, одна женщина погибла.

6 августа из больницы выписали последних двух пациентов.

Ранее мы сообщали, что во время взрыва в Апшеронске в ТЦ прохожий частично лишился зрения. Молодой человек шел на работу во время того, как прогремел взрыв. После громкого хлопка он почувствовал, что один глаз уже не видит. Парень схватился за лицо и увидел кровь. В панике он стал останавливать мимо проезжающие машины.