Потолок рухнул в парадной дома на улице Водной Заставы в Выборге

Сегодня, 6 августа, жителей дома № 6 на улице Водной Заставы разбудил мощный грохот. Встревоженные жильцы бросились в парадную, чтобы выяснить, что произошло. Увиденное за дверью ввергло их в шок — там обрушился потолок. Межэтажное перекрытие не выдержало, однако новостью это не стало, поскольку местные ранее уже били в набат по поводу состояния конструкций. Инцидентом заинтересовались следователи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.
— Известно, что граждане обращались в уполномоченные органы государственной власти, однако это результатов не принесло. Следственным отделом по городу Выборгу незамедлительно организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, что после обрушения в потолке образовалась дыра, в которой видны коммуникации. Следователи поставили ситуацию на контроль.
Напомним, еще одно обрушение на днях случилось в доме № 1/44 на улице Большая Зеленина в Петербурге. В ЧП никто не пострадал. Из многострадальной постройки, которая не видела ремонта почти 120 лет, эвакуировали 30 человек. Сегодня им на время предоставили социальное жилье.