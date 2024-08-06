Потолок рухнул в парадной дома на улице Водной Заставы в Выборге

Сегодня, 6 августа, жителей дома № 6 на улице Водной Заставы разбудил мощный грохот. Встревоженные жильцы бросились в парадную, чтобы выяснить, что произошло. Увиденное за дверью ввергло их в шок — там обрушился потолок. Межэтажное перекрытие не выдержало, однако новостью это не стало, поскольку местные ранее уже били в набат по поводу состояния конструкций. Инцидентом заинтересовались следователи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.