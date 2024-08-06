В Ивделе произошел пожар в исправительной колонии

В Ивделе 5 августа 2024 года в 05:40 произошел пожар в ИК-63. Возгорание случилось в здании банно-прачечного комбината. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. На место ЧП выезжали сотрудники МЧС России.
— Никто из сотрудников колонии и осужденных не пострадал, — рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Спустя час пожар потушили. В ликвидации возгорания участвовали 4 единицы пожарной техники — три от МЧС и одна от пожарной охраны колонии. Сейчас сотрудники МЧС и инспекции пожарной охраны ГУФСИН устанавливают причины пожара.
Напомним, что в тот же день пожар случился и в Екатеринбурге. В переулке Выходном произошло возгорание частного дома и бани, в результате которого погиб один человек. Сейчас сотрудники СК России по Свердловской области проводят проверку для выяснения обстоятельств пожара.