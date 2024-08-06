В Ивделе произошел пожар в исправительной колонии

Напомним, что в тот же день пожар случился и в Екатеринбурге. В переулке Выходном произошло возгорание частного дома и бани, в результате которого погиб один человек. Сейчас сотрудники СК России по Свердловской области проводят проверку для выяснения обстоятельств пожара.