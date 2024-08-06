В Екатеринбурге обстреляли окна больницы

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на читателя.
По его словам, выстрелили два раза в окно. На нем остались следы от пуль.
В полиции Екатеринбурга сообщили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции № 4. Сотрудники ведомства проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.
«МК-Урал» ранее писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий группы лиц, произошедшей на улице Радищева, возле ЖК «Тихвин».
В Следственном комитете рассказали, что в СМИ появилась информация о группе мужчин, устроивших массовую драку с применением оружия. После потасовки этого они покинули место инцидента.