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Два человека погибли в лобовом ДТП под Логойском

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Следователи выехали на место дорожно-транспортного происшествия на трассе под Логойском, в котором погибли два человека и еще трое получили травмы, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

Известно, что за рулем автомобиля Toyota, который двигался по трассе Минск — Витебск в направлении Логойска, была 24-летняя женщина.

«На 29-м километре автотрассы водитель не учла состояние дорожного покрытия и погодные условия, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Volkswagen».

сообщили Sputnik в СК.

После лобового столкновения водитель и пассажир Toyota погибли на месте, еще три человека доставлены в больницу, где им будет оказана медицинская помощь.

В СК сказали, что сейчас степень тяжести полученных во время ДТП телесных повреждений устанавливают медики. В настоящее время на месте, где произошла авария, работает следственно-оперативная группа, которая фиксирует следовую картину и опрашивает очевидцев.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения).