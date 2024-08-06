Два человека погибли в лобовом ДТП под Логойском

Известно, что за рулем автомобиля Toyota, который двигался по трассе Минск — Витебск в направлении Логойска, была 24-летняя женщина.
«На 29-м километре автотрассы водитель не учла состояние дорожного покрытия и погодные условия, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Volkswagen».
После лобового столкновения водитель и пассажир Toyota погибли на месте, еще три человека доставлены в больницу, где им будет оказана медицинская помощь.
В СК сказали, что сейчас степень тяжести полученных во время ДТП телесных повреждений устанавливают медики. В настоящее время на месте, где произошла авария, работает следственно-оперативная группа, которая фиксирует следовую картину и опрашивает очевидцев.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения).