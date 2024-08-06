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Омские туристы потерпели крушение в Приморье

Летчики не достигли аэродрома «Новороссия».

Источник: Комсомольская правда

В Приморье трагически завершилось авиапутешествие омских туристов Сергея Федорова и Алены Калагуровой. В их легкомоторном самолете Bristell NG-5 произошла катастрофа, когда пара следовала по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Согласно информации от телеграм-канала «112», самолет должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 утра, но так и не вышел на связь. Диспетчеры военной части ПВО стали свидетелями падения лайнера на Лысой горе Серебряного перевала, высота которой превышает 1800 метров. В условиях целого тумана пилоты, по всей видимости, смогли преодолеть сопки высотой 700 и 1000 метров. Но последняя преграда оказалась фатальной.

На место инцидента немедленно выдвинулись спасатели. Судьба Сергея и Алены остается неизвестной, и надежда на их выживание пока слаба.

Как сообщает телеграм-канал «Крылья Сахалина», на ночь поиски были приостановлены.

«Есть шанс небольшой найти по сигналу сотового телефона», — говорится в посте.