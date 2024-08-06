Омские туристы потерпели крушение в Приморье

Согласно информации от телеграм-канала «112», самолет должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 утра, но так и не вышел на связь. Диспетчеры военной части ПВО стали свидетелями падения лайнера на Лысой горе Серебряного перевала, высота которой превышает 1800 метров. В условиях целого тумана пилоты, по всей видимости, смогли преодолеть сопки высотой 700 и 1000 метров. Но последняя преграда оказалась фатальной.