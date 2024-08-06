По факту пропажи омских авиапутешественников в Приморье возбудили уголовное дело

«По предварительным данным, днем 6 августа 2024 года в районе горы Лысая, расположенной на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном “BRISTELL RG”, следовавшим с аэродрома “Пушистый” Сахалинской области под управлением пилота, с одним пассажиром на борту», — заявили в ведомстве.