По факту пропажи омских авиапутешественников в Приморье возбудили уголовное дело

«По предварительным данным, днем 6 августа 2024 года в районе горы Лысая, расположенной на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном “BRISTELL RG”, следовавшим с аэродрома “Пушистый” Сахалинской области под управлением пилота, с одним пассажиром на борту», — заявили в ведомстве.
По данным следствия, в ходе первоначальных поисков воздушное судно и люди не обнаружены. Напомним, что поисковая операция осложнена ливнем и туманом на перевале.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в Приморье разбились омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край на легкомоторнике Bristell NG-5.