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По факту пропажи омских авиапутешественников в Приморье возбудили уголовное дело

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило во вторник, 6 августа 2204 года, о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) в связи с пропажей легкомоторного самолета.

«По предварительным данным, днем 6 августа 2024 года в районе горы Лысая, расположенной на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном “BRISTELL RG”, следовавшим с аэродрома “Пушистый” Сахалинской области под управлением пилота, с одним пассажиром на борту», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в ходе первоначальных поисков воздушное судно и люди не обнаружены. Напомним, что поисковая операция осложнена ливнем и туманом на перевале.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в Приморье разбились омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край на легкомоторнике Bristell NG-5.