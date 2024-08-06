Дым, огонь, спасатели: пожар в Туапсе повредил 54 торговых павильона

Возгорание случилось 6 августа в первой половине дня. На место незамедлительно прибыли сотрудники профильных ведомств.
В Телеграм-канале кубанского оперштаба в 14:25 рассказали, что площадь пожара составила 950 квадратных метров. Из загоревшегося павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Потушили пожар в районе в районе 15 часов. В ликвидации участвовали 50 специалистов и 17 единиц спецтехники.
По информации главы Туапсинского района Сергея Бойко, огонь повредил 54 торговых павильона. Среди населения в случившемся никто не пострадал. Обстоятельства и причины пожара выясняются.