После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
«В ходе первоначальных поисково-спасательных работ воздушное судно и люди не обнаружены. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении.