После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека.

По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысая в Приморском крае пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области под управлением пилота. Отмечается, что на борту также был один пассажир.