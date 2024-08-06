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После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело

СК возбудит уголовное дело после пропажи легкомоторного самолета в Приморье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысая в Приморском крае пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области под управлением пилота. Отмечается, что на борту также был один пассажир.

«В ходе первоначальных поисково-спасательных работ воздушное судно и люди не обнаружены. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении.

расследование