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В Сочи загорелся продуктовый ангар

В Сочи загорелся продуктовый ангар на площади 100 квадратных метров.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло на улице Урожайная, первые подразделения были отправлены на место происшествия в 15:31 (совпадает с мск).

«В 15:40 по прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание ангара на площади 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, предположительно, горит продуктовый ангар, пострадавших нет, угрозы распространения тоже. В тушении пожара задействованы 16 спасателей, используются пять единиц техники.

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