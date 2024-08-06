В Сочи загорелся продуктовый ангар

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло на улице Урожайная, первые подразделения были отправлены на место происшествия в 15:31 (совпадает с мск).
«В 15:40 по прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание ангара на площади 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, предположительно, горит продуктовый ангар, пострадавших нет, угрозы распространения тоже. В тушении пожара задействованы 16 спасателей, используются пять единиц техники.