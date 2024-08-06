В Сочи загорелся продуктовый ангар

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Пожар произошёл, предположительно, в продуктовом ангаре, который расположен в Адлерском районе Сочи, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.