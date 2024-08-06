Минобороны задействовало резерв для отражения атаки в Курской области

Утром сегодня, 6 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва ВСУ на территорию региона. Он уточнял, что атака произошла в Суджанском и Кореневском районах. Позднее пограничная служба ФСБ заявила, что прорыв через границу не допущен. По последним данным, в результате обстрелов Курской области погибли 3 человека и 18 получили ранения. В регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность.