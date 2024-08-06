Минобороны задействовало резерв для отражения атаки в Курской области

Как сообщило Минобороны, атакам подверглись позиции подразделений прикрытия госграницы в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района Курской области. Они прилегают к границе с Украиной. В отражении атаки совместно с Минобороны участвуют подразделения пограничных войск ФСБ. Ответные удары, по данным ведомства, наносятся как в приграничном районе, так и по резервам ВСУ на территории Сумской области.
«Нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении Минобороны. Утверждается, что силами Минобороны уничтожены шесть танков ВСУ, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.
Утром сегодня, 6 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва ВСУ на территорию региона. Он уточнял, что атака произошла в Суджанском и Кореневском районах. Позднее пограничная служба ФСБ заявила, что прорыв через границу не допущен. По последним данным, в результате обстрелов Курской области погибли 3 человека и 18 получили ранения. В регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность.
В последний раз о попытке ВСУ прорвать границу Курской области власти региона сообщали 12 марта — боестолкновения произошли в районе поселка Теткино Глушковского района. 14 марта попытка прорыва была и в соседней Белгородской области.