Российские военные уничтожили два украинских ЗРК «Бук-М1» в зоне СВО

Как следует из опубликованных кадров, наблюдение за комплексами велось с дронов. Первый ЗРК был уничтожен на открытой местности. По нему вели прицельный огонь с воздуха. После попадания у ЗРК стал взрываться боекомплект, установка загорелась.
ВСУ пытались спрятать второй ЗРК в лесу, но безуспешно. Российские силы нанесли удар по комплексу, произошел взрыв. После этого над ЗРК стали подниматься клубы дыма.
Ранее в этот день Минобороны показало видео, как морская пехота Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении спецоперации. После точной работы расчетов средствами объективного контроля было зафиксировано масштабное возгорание и многократная вторичная детонация на объекте ВСУ.
5 августа Минобороны РФ показало, как расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» ВС РФ точным огнем уничтожили командно-наблюдательный пункт с живой силой ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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