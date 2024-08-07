Погибшей в жёстком ДТП под Пермью оказалась известная заводчица собак

О погибшей она отзывается как об отзывчивом и добром человеке. В своё время Ирина помогла мужчине, который остался без дома: дала ему жильё, работу, отбила страсть к выпивке. Также женщина помогла выбраться из сложной жизненной ситуации девочке, к которой относилась как к дочери: с её помощью она окончила школу, обрела семью.