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Погибшей в жёстком ДТП под Пермью оказалась известная заводчица собак

Смертельная авария произошла на Гамовском тракте 4 августа.

Источник: Из личного архива

Женщиной, погибшей в жёстком массовом ДТП на Гамовском тракте под Пермью 4 августа, оказалась известная заводчица собак Ирина Кузьминых.

Эту информацию сайту perm.aif.ru подтвердила подруга и сестра погибшей пермячки. Коллега Ирины по клубу «Ротвейлер и экзотические породы собак» Оксана Колпакова рассказала perm.aif.ru, что у её приятельницы был свой питомник. Ирина занималась собаками разных пород, ездила с ними на выставки.

Подруга и сестра погибшей говорят, что Ирина любила не только собак: она была неравнодушна к разным животным. У женщины были кошки, лошади. Она разводила домашнюю скотину и птицу.

«За животными она хорошо ухаживала. Крутилась, конечно, как белка в колесе…» — вспоминает подруга Ирины в разговоре с сайтом perm.aif.ru.

О погибшей она отзывается как об отзывчивом и добром человеке. В своё время Ирина помогла мужчине, который остался без дома: дала ему жильё, работу, отбила страсть к выпивке. Также женщина помогла выбраться из сложной жизненной ситуации девочке, к которой относилась как к дочери: с её помощью она окончила школу, обрела семью.

У Ирины остался родной взрослый сын. Сейчас он разбирается с делами питомника.

Прощание с Ириной Кузьминых пройдёт 10 августа. Её похоронят на Северном кладбище Перми.

Напомним, смертельное ДТП на Гамовском тракте под Пермью произошло в ночь с 3 на 4 августа. Ирина находилась за рулём автомобиля Chevrolet Niva, в который врезалась выехавшая на встречную полосу «Газель».

Подробнее о жизни и гибели известной пермской заводчицы собак, погибшей в аварии, сайт perm.aif.ru рассказывает здесь.