Мужчину насмерть придавило деревом в Барановичском районе

Предварительно установлено, что утром 6 августа работники Барановичской дистанции защитных лесонасаждений расчищали участок леса от поваленных деревьев вблизи станции Грицевец. В процессе выполнения работ спиленное дерево упало на голову 49-летнего мужчины. От полученных травм он скончался на месте.