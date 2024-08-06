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Мужчину насмерть придавило деревом в Барановичском районе

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчину насмерть придавило деревом. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: СК

Предварительно установлено, что утром 6 августа работники Барановичской дистанции защитных лесонасаждений расчищали участок леса от поваленных деревьев вблизи станции Грицевец. В процессе выполнения работ спиленное дерево упало на голову 49-летнего мужчины. От полученных травм он скончался на месте.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели работника, отметили в СК.