Что известно об атаках Украины на приграничные районы Курской области

ТАСС собрал основную информацию о происходящем в приграничных районах Курской области.
Атаки ВСУ
Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области.
Бойцы пограничных войск и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы, сообщил Смирнов.
В Минобороны РФ заявили, что с 08:00 противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции российских войск в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области.
В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении.
Удары по ВСУ.
По данным МО РФ, войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области.
Оперативно-тактической и штурмовой авиацией РФ нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина в Сумской области.
В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.
Два зенитно-ракетных комплекса «Бук» ВСУ были уничтожены в Сумской области ракетным ударом, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Пострадавшие.
Девушка погибла в результате атак ВСУ на город Суджу в Курской области. В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус, его водитель погиб на месте.
Общее число пострадавших достигло 18.
После массированной атаки ВСУ было принято решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, сообщил врио губернатора.
Попытки провокаций.
Власти Курской области опровергли информацию об эвакуации и скором захвате Курской АЭС, расположенной в Курчатове. Такие звонки — работа украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В концерне «Росэнергоатом» также сообщили, что данная информация ничем не обоснована, станция работает в штатном режиме.