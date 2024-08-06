Что известно об атаках Украины на приграничные районы Курской области

Вооруженные силы Украины в количестве до 300 боевиков при поддержке бронетехники попытались атаковать российские позиции у государственной границы в Курской области, ВС РФ отражают атаки и наносят удары по противнику. В результате украинских обстрелов в Курской области пострадали 18 человек, погибли трое. В течение дня в регионе неоднократно объявлялась ракетная опасность.