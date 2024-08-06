Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области

Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник в 08:00 примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.