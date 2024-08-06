Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение. Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться на непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии», — говорится в заявлении.
Отмечается, что войска продолжают наносить удары по остаткам диверсионной группы, отошедшей на Украину.
О попытке диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах сообщил сегодня утром врио губернатора Алексей Соколов. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник в 08:00 примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки на Курском направлении, добавили в ведомстве.
В итоге российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.