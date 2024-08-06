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В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре

В Сочи потушили пожар в продуктовом ангаре на площади 240 квадратных метров.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 6 авг — РИА Новости. Возгорание, которое произошло, предположительно, в продуктовом ангаре в Сочи, ликвидировано на площади 240 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в региональном главке МЧС информировали о возгорании в ангаре на улице Урожайной Адлерского района на площади 100 квадратных метров.

«В 17.50 ликвидация, 240 (квадратных метров — ред.)», — сказали в пресс-службе ГУМЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации огня привлекались 16 спасателей, использовались пять единиц техники.

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