В Пермском крае в страшном ДТП с фурой и «КамАЗом» погиб человек

Человек погиб в страшном ДТП с фурой и «КамАЗом» в Пермском крае, сообщили в ГАИ Прикамья.
Авария произошла 6 августа в Большесосновском округе около 15:30.
«По предварительным данным, по дороге Большая Соснова — Частые двигался большегруз “ФАВ”. Им управлял водитель 1966 года рождения. На 23 километре он не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу “КамАЗом”, за рулём которого был водитель 1969 года рождения. После этого “ФАВ” съехал с дороги и опрокинулся», — рассказали в ГАИ.
Водитель фуры от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой.
По факту ДТП проводят проверку.
Ранее perm.aif.ru писал, что в массовом ДТП на Гамовском тракте под Пермью погибла заводчица собак Ирина Кузьминых. Это случилось 4 августа. Женщина управляла Chevrolet Niva. В неё врезалась «Газель».