В Пермском крае в страшном ДТП с фурой и «КамАЗом» погиб человек

«По предварительным данным, по дороге Большая Соснова — Частые двигался большегруз “ФАВ”. Им управлял водитель 1966 года рождения. На 23 километре он не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу “КамАЗом”, за рулём которого был водитель 1969 года рождения. После этого “ФАВ” съехал с дороги и опрокинулся», — рассказали в ГАИ.