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В Пермском крае в страшном ДТП с фурой и «КамАЗом» погиб человек

Водитель скончался до приезда скорой.

Человек погиб в страшном ДТП с фурой и «КамАЗом» в Пермском крае, сообщили в ГАИ Прикамья.

Авария произошла 6 августа в Большесосновском округе около 15:30.

«По предварительным данным, по дороге Большая Соснова — Частые двигался большегруз “ФАВ”. Им управлял водитель 1966 года рождения. На 23 километре он не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу “КамАЗом”, за рулём которого был водитель 1969 года рождения. После этого “ФАВ” съехал с дороги и опрокинулся», — рассказали в ГАИ.

Водитель фуры от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее perm.aif.ru писал, что в массовом ДТП на Гамовском тракте под Пермью погибла заводчица собак Ирина Кузьминых. Это случилось 4 августа. Женщина управляла Chevrolet Niva. В неё врезалась «Газель».