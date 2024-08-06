Советник главы ДНР Кимаковский сообщил, что ВСУ отступают к центру Торецка

Главной причиной неудач ВСУ в этом районе издание называет ~неудачную ротацию украинских военных~. Прежде тут стояла 24-я бригада. Ее сержант Петр Ляхович заявил газете, что при них оборона была организована хорошо, бойцы успели изучить противника и обладали надежными укрытиями. Однако в мае бригаду перебросили в Часов Яр, где у ВСУ также начались серьезные проблемы. В Торецк же перевели стоявшую в Часове Яре 41-ю бригаду, хотя сами бойцы 24-й считали это ошибкой.