Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью

«Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — заявил командир, комментируя ситуацию на границе с Украиной в Курской области.