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На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Шесть автомобилей ВСУ и железнодорожный релейный шкаф подожгли на Украине за сутки, сообщило местное издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«За последние сутки зафиксирован один случай поджога релейного шкафа, а именно в Черкасской области на станции Сотник — Таганчак. Также поступило восемь сообщений о поджоге девяти автомобилей, шесть из которых принадлежат военным», — цитирует «Страна» свой источник в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как отмечают в издании, поджоги были зафиксированы в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Житомире, Одессе и Фастове.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.