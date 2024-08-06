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Задержан и.о. замгубернатора Севастополя

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов задержан за получение взятки.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

По его информации, чиновник был задержан на рабочем месте во время получения взятки — ему предлагали шесть миллионов рублей. Цель взятки не уточняется. В кабинете и в доме Горлова работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Горлов также возглавлял департамента городского хозяйства. Ранее вечером 6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова. «Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — заявил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев решил уйти в отставку. «Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым», — написал глава российского региона. По его словам, после разговора Садаклиев решил уволиться по собственному желанию. Также в отставку ушел министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.