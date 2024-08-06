Уголовное дело против Блиновской поступило в суд

1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношения блогера. По данным следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, Блиновская при помощи своего мужа незаконно использовала упрощенную схему налогообложения. Таким образом она занизила суммы НДФЛ и НДС, представила в налоговую заведомо ложные сведения и не уплатила более 900 млн руб. налогов в бюджет.