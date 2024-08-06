У аварийного дома на Большой Зелениной появились подпорки фасада

4 августа жителей дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. В квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. В воскресенье «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник очевидцы заметили еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия, и к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. 25 жильцам предоставлены социальные квартиры. «Фонтанка» рассказывала, какие ограничения движения введены в районе места обрушения и как придется объезжать.