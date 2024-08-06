Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область

По сводке Минобороны, ВСУ начали наступать на границу в этом районе в 8.00 мск. ~К 17 часам вечера российские силы продолжали «отражать атаки»~. Позже, к 19:20 мск Минобороны доложило, что по противнику успешно работают артиллерия, авиация и дроны. В частности, российская авиация бомбила украинские резервы в тылу Сумской области, а именно, в населенных пунктах Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина. Кроме того, Россия перебросила в бои на курской границе свои резервы на этом направлении.