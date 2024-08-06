ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

Ракетная опасность была объявлена в десятый раз за сутки в 22.30 мск. Спустя 40 минут ее отменили.
«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области», — написал он в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракетная опасность была объявлена в десятый раз за сутки в 22.30 мск. Спустя 40 минут ее отменили.
«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области», — написал он в своем Telegram-канале.