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ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Источник: © РИА Новости

Ракетная опасность была объявлена в десятый раз за сутки в 22.30 мск. Спустя 40 минут ее отменили.

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области», — написал он в своем Telegram-канале.