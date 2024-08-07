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В Алматинской области обнаружили тело мужчины

Ночью 7 августа 2024 года, полицейские Алматинской области обнаружили тело мужчины. Они сообщили его особые приметы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным паблика gres_info, инцидент произошел в селе Отеген Батыр рядом с домом, расположенным по адресу Спортивная, 3.

Тело принадлежит мужчине 30−35 лет. Особые приметы — длинные волосы.

Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия оперативно. Выполнив свою работу, доставили тело в морг.

Сейчас правоохранители разыскивают родных, близких или друзей умершего.

Всю информацию можно узнать в РУП Илийского района.

Ранее сообщалось, что 6 августа произошел пожар в заброшенном здании в Астане. В 19:53 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Кравцова, 7/2 района Байконур.