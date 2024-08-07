Как медиамама из Керчи Дина Быченкова воспитала несколько поколений журналистов

Это повлияло на выбор профессии, Дина поступила в культпросветучилище на режиссёрское отделение. После войны вместе с мамой отправилась в Крым. Послужной список в трудовой книжке: библиотекарь, бухгалтер, экономист, ревизор. Писала стихи, в стол, для себя…