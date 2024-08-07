Как медиамама из Керчи Дина Быченкова воспитала несколько поколений журналистов

Старейший журналист Керчи и Крыма 92-летняя Дина Быченкова подготовила к печати книгу стихов, которую мечтает подарить президенту РФ Владимиру Путину. Это второй сборник, первый назывался «Парус надежды».
Дина Владимировна Быченкова — педагог, воспитавший несколько поколений журналистов. Удостоена награды «Звезда журналистики» и звания заслуженного журналиста Республики Крым.
Символично, что фамилия Дины Владимировны по материнской линии — Крымова. Отец Дины был киномехаником. Первые фильмы, немые и звуковые, показывал дома.
Отец Дины служил в пехоте, прошёл пекло Сталинградской битвы, лечился после тяжёлого ранения, вернулся на костылях. Сразу стал налаживать культурную жизнь на Луганщине, показывал новые фильмы «В шесть часов вечера после войны», «Золушка», «Серенада солнечной долины», «Сага о Форсайтах».
Это повлияло на выбор профессии, Дина поступила в культпросветучилище на режиссёрское отделение. После войны вместе с мамой отправилась в Крым. Послужной список в трудовой книжке: библиотекарь, бухгалтер, экономист, ревизор. Писала стихи, в стол, для себя…
Заведующая отделом культуры, литературы и искусства газеты «Керченский рабочий» Светлана Росинская как-то предложила Дине: «Помогай! Пора от стихов переходить к прозе!» Начались зарисовки, репортажи, статьи, а также очерки — портретные, коллективные, судебные…
Послужной список в трудовой книжке: библиотекарь, бухгалтер, экономист, ревизор… Фото: Личный архив
В 1978 году Дина Быченкова перешла в редакцию городского радиовещания. Там была свобода составления программ, поощрялось новаторство. Содружество печатных СМИ позволяло, а скорее поощряло публиковаться в газетах «Крымская правда», «Крымские известия», «Советский Крым».
Дина Владимировна начала обучать новое поколение корреспондентов. Первые публикации в городской газете и записи на радио для подростков и их наставников стали праздником, утверждением: «Можем!» Ее ученики работают в России, Германии, Турции, Италии, Голландии, США. По инициативе Дины Быченковой творческую площадку крымским школьникам даёт конкурс детского творчества «Мой голос».
Ее ученики работают в России, Германии, Турции, Италии, Голландии, США. Фото: Личный архив
Преподаватель считает, что готовить детей для шоу-бизнеса, обучать их только вокалу и танцам — мало. Обществу нужны личности и умы журналистов, политологов, историков, культурологов, аналитиков.
Вечный педагог, Дина Владимировна Быченкова, продолжает передавать накопленный опыт коллегам. Выпускники городской школы юнкоров — ныне известные в Керчи и России журналисты — Олег Качнов, Роман Трошин, Екатерина Юнина, Андрей Анастасов, Татьяна Цареградская.