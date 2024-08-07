В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадетов

В июле, как сообщали ФСБ и следствие, был арестован замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) был арестован 20 апреля.