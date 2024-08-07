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В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадетов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Госконтракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

В июле, как сообщали ФСБ и следствие, был арестован замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) был арестован 20 апреля.

По словам источника, в рамках дела, в частности, упоминаются два контракта, один из них касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

«(Контракты) были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сказал он.