Самолет с омскими путешественниками рухнул в Приморье: что известно

«Днем 6 августа 2024 года в районе горы Лысой, расположенной на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома “Пушистый” Сахалинской области под управлением пилота, с одним пассажиром на борту», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Спасатели начали поиски самолета и людей.
Утром 7 августа в ЕДДС поступила информация, что самолет обнаружен в двух километрах от Стелянухи. Пилот и пассажир в результате крушения погибли.
Сообщается, что на борту самолета находились путешественники из Омска. Они совершали длительный полет, который проходил по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.
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