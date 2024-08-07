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Самолет с омскими путешественниками рухнул в Приморье: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. В Приморье обнаружен легкомоторный самолет, пропавший со связи 6 августа. В результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир.

Источник: РИА "Новости"

«Днем 6 августа 2024 года в районе горы Лысой, расположенной на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома “Пушистый” Сахалинской области под управлением пилота, с одним пассажиром на борту», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Спасатели начали поиски самолета и людей.

Утром 7 августа в ЕДДС поступила информация, что самолет обнаружен в двух километрах от Стелянухи. Пилот и пассажир в результате крушения погибли.

Сообщается, что на борту самолета находились путешественники из Омска. Они совершали длительный полет, который проходил по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что известная российская телеведущая Ида Галич побывала с экспедицией на Камчатке. Она рассказала, что заставляло ее плакать каждый день.