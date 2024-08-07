Самолет с омскими путешественниками рухнул в Приморье: что известно

«Днем 6 августа 2024 года в районе горы Лысой, расположенной на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома “Пушистый” Сахалинской области под управлением пилота, с одним пассажиром на борту», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте.