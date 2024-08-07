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Поиски омичей и рухнувшего в Приморье самолета завершены

Омичи, Сергей Федоров и Алена Калагурова, погибли от последствий падения самолета в Приморье. Информация о летальном исходе и завершении поисков опубликована в профильных органах.

Источник: SuperOmsk.ru

Транспортная прокуратура уже опубликовала снимки с места крушения. На кадрах видно разбросанные обломки, что может говорить о силе удара о твердую поверхность.

Инцидент произошел во вторник, 6 августа 2024 года. Сергей и Алена летели на своем Bristell RGRA-5500G из Омска в Приморье с промежуточными посадками. Крушение произошло в 30 километрах от пункта назначения, в районе горы Лысой. По факту произошедшего ведется проверка. Согласно предварительной версии, самолет пилотировал Сергей. Причиной инцидента мог стать туман.

В Омской области самолет базировался на территории аэродрома «Поповка».