Поиски омичей и рухнувшего в Приморье самолета завершены

Инцидент произошел во вторник, 6 августа 2024 года. Сергей и Алена летели на своем Bristell RGRA-5500G из Омска в Приморье с промежуточными посадками. Крушение произошло в 30 километрах от пункта назначения, в районе горы Лысой. По факту произошедшего ведется проверка. Согласно предварительной версии, самолет пилотировал Сергей. Причиной инцидента мог стать туман.