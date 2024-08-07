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Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске

В ночь на 6 августа в квартиру жилого дома на улице Советской залетела летучая мышь и укусила младенца, который лежал в кроватке.

Источник: Freepik

Журналисту издания Сиб.фм удалось поговорить с отцом семьи Иваном Чащиным.

«Мы с женой перепугались, не поняли, что случилось. Потом дочка сильно заплакала. Мы к ней подошли, а в кроватке была летучая мышь, а на руке Алины укус», — рассказывает мужчина.

Иван от сильного шока схватил незваную гостью и выбросил в окно. Родители 4-месячной Алины побоялись, что у их дочери будет заражение. Но, к счастью, в подъезде был дежурный врач, который обработал девочке рану и поставил укол. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Семья сообщает, что животное могло залететь через открытое окно.

Ранее МК в Новосибирске писал, что из-за расправы над летучими мышами новосибирцы обратились в МВД.

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