Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске

Журналисту издания Сиб.фм удалось поговорить с отцом семьи Иваном Чащиным.
«Мы с женой перепугались, не поняли, что случилось. Потом дочка сильно заплакала. Мы к ней подошли, а в кроватке была летучая мышь, а на руке Алины укус», — рассказывает мужчина.
Иван от сильного шока схватил незваную гостью и выбросил в окно. Родители 4-месячной Алины побоялись, что у их дочери будет заражение. Но, к счастью, в подъезде был дежурный врач, который обработал девочке рану и поставил укол. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Семья сообщает, что животное могло залететь через открытое окно.
Ранее МК в Новосибирске писал, что из-за расправы над летучими мышами новосибирцы обратились в МВД.