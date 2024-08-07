Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске

Иван от сильного шока схватил незваную гостью и выбросил в окно. Родители 4-месячной Алины побоялись, что у их дочери будет заражение. Но, к счастью, в подъезде был дежурный врач, который обработал девочке рану и поставил укол. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.