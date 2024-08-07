Минобороны: Наводчик-оператор танка ВС РФ обратил солдат ВСУ в бегство

Отмечается, что в ходе наступления на опорный пункт ВСУ, находящийся на высоте, экипаж танка первым провел свою боевую машину по проходу, проделанному в минно-взрывных заграждениях, и молниеносным выпадом вышел на стрельбу прямой наводкой.