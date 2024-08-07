Минобороны: Наводчик-оператор танка ВС РФ обратил солдат ВСУ в бегство

Наводчик-оператор танка ефрейтор Егор Шкаров при атаке на украинский опорный пункт прицельным огнем обратил противника в бегство. Об этом рассказали в Минобороны России.
Отмечается, что в ходе наступления на опорный пункт ВСУ, находящийся на высоте, экипаж танка первым провел свою боевую машину по проходу, проделанному в минно-взрывных заграждениях, и молниеносным выпадом вышел на стрельбу прямой наводкой.
«Точно определив указанные цели, ефрейтор Шкаров семью прицельными выстрелами уничтожил огневые точки украинских боевиков, застав их врасплох и обратив в бегство», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
Далее экипаж танка убедился в нанесении огневого поражения ВСУ и поставил дымовую завесу, которая позволила российским штурмовикам пробраться к позициям противника и приступить к зачистке опорного пункта.
Ранее сообщалось, что российский танк, действуя из засады, остановил наступающую колонну бронетехники ВСУ. Благодаря меткому огню были уничтожены три БМП противника.